Ремонт дорог в Оренбуржье выполнен на 94%

В настоящее время сдано около 480 км отремонтированных дорог в Оренбургской области. Степень завершения дорожного ремонта в регионе составляет 94%. Об этом сообщает областное правительство со ссылкой на губернатора Дениса Паслера по итогам совещания о реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Все идет по плану, сейчас завершаются работы в рамках дополнительного финансирования из областного бюджета – 1,55 млрд руб., которые также вошли в программу “Безопасные и качественные автомобильные дороги”»,– цитируются в сообщении слова главы региона.

По словам Дениса Паслера, объем инвестиций в дорожную отрасль в текущем году по сравнению с прошлым годом в Оренбургской области увеличился в 1,8 раза. В частности, на ремонт дорог всех категорий в регионе в текущем году было выделено около 18,5 млрд руб.

В настоящее время нормативным требованиям отвечают 24 – 26% дорог Оренбуржья. При этом «дорожная карта», подписанная властями региона совместно с федеральным правительством, предполагает увеличение этого показателя до 32%.

Георгий Портнов