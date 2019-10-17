Вторая сделка по реализации имущества Ижевских электросетей состоится в конце 2019 года

Вторую часть имущества АО «Ижевские электрические сети» (ИЭС) власти города планируют продать «Россетям» в конце 2019 года. Поступление средств ожидается в начале 2020 года. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев во время пресс-конференции. Имущество оценили в 508 млн руб. По словам господина Бекмеметьева, сейчас город получает доходы от предоставления этого имущества в аренду «Россетям».

Он также напомнил, что первая часть имущества была продана за 2,164 млрд руб. Средства поступили в начале года, часть была направлена на погашения кредита в банке, другая часть находилась на депозите до начала проведения аукционов на выполнение ремонтных работ в детских садах и больницах Ижевска. «Таким образом мы получили сверху еще 100 млн руб. дополнительного дохода в виде процентных платежей со стороны банков»,— подытожил глава города.

Напомним, что сделка о продаже ИЭС была закрыта в декабре 2018 года. Приобрести вторую часть имущества «Россети» планировали в мае 2019 года. Первоначальная сумма сделки составляла 2,9 млрд руб.