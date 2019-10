10 альбомов октября

Кид Локо Rare Birds

Подобно тому как поколение 1970-х полюбило Boney M в равной степени за музыку и за обложки пластинок с соблазнительными мулатками, поколение 2000-х ценило не только, а может быть, не столько комфортабельное даунтемпо Жан-Ива Приера, сколько дизайн, который его сопровождал. Французский диджей, выступающий под псевдонимом Кид Локо, позаботился о том, чтобы от его компакт-дисков невозможно было оторвать глаз. В отличие от многих продюсеров-электронщиков эпохи расцвета лаунжа, Кид Локо вызывает как минимум любопытство, причем даже после паузы между альбомами длиной в восемь лет. Музыкант вернулся с гигантским по нынешним временам корпусом новых работ: 12 треков, некоторые из которых представляют собой пяти-, а то и восьмиминутные полотна. Здесь далеко не только седативный кальянный лаунж. Так, например, в «The Boat Song» только первые четыре минуты соответствуют формату — дальше темп ускоряется и песня наполняется неуютными джазовыми пассажами, от которых не спасут ни глинтвейн, ни теплый клетчатый плед.

Дэвид Хассельхофф Open Your Eyes

Самый странный и дерзкий релиз осени — альбом 67-летнего американского актера Дэвида Хассельхоффа, известного миру как Митч из «Спасателей Малибу». Сериал был настолько популярен, что даже попал в Книгу рекордов Гиннесса как телешоу с самой большой аудиторией (1,1 млрд). В наших же краях Дэвид Хассельхофф появился сначала на постерах из журнала Bravo, и в качестве певца его узнали раньше, чем в актерском амплуа. Здесь до одури танцевали под его карибский хит «Do The Limbo Dance», не зная ни про «Спасателей Малибу», ни про первую большую роль на ТВ в шоу «Рыцарь дорог». Дэвид Хассельхофф счастливый человек — он никогда не делал ничего за пределами развлекательного жанра. Это касается и музыки. Но в новом альбоме «Open Your Eyes» Хассельхофф отдает дань уважения сформировавшим его 1980-м, самой радикальной по тем временам музыке — постпанку и готик-року. Здесь хиты Фрэнка Синатры, Дэвида Боуи, Echo & The Bunnymen и Whitesnake переделаны с участием Тодда Рандгрена, Трейси Ганса, Стива Стивенса и A Flock Of Seagulls, но вершина альбома — ресторанный хит Нила Даймонда «Sweet Caroline», записанный с богами индастриала Ministry.

Mark Lanegan Band Somebody’s Knocking

В последний раз король коллабораций и классик гранжа Марк Ланеган появлялся с большой самостоятельной работой в 2017 году. Тогда его группа выпустила «Gargoyle» и мы писали, что Марк Ланеган издал «собрание тревожных баллад и мрачных профетических гимнов» — то есть ровно то, чего от него обычно и ждут. В новом альбоме «Somebody’s Knocking» Mark Lanegan Band набирает скорость с первых тактов и сохраняет убедительную динамику до самого финиша. В этом релизе певец решил сконцентрироваться на постпанке и доступной, «байкерской» версии панк-рока. Если пару лет назад вполне естественно было видеть Ланегана гастролирующим вместе с Ником Кейвом, то после «Somebody’s Knocking» никто не удивится, если он отправится в тур с Билли Айдолом, хотя более подходящей компанией, скорее всего, был бы Игги Поп. Поразительно все же, насколько сильно 1980-е влияют на сегодняшнюю музыку.

Игги Поп Free

В новом веке Игги Поп чередует записи под маркой The Stooges, сольные альбомы и неожиданные коллаборации, в которых не отказывает никому, от Кайли Миноуг до Oneohtrix Point Never. В прошлом году Игги Поп выпустил несколько бронебойных треков в компании ветеранов рейва Underworld. Логично было предположить, что теперь он запишет нечто кардинально противоположное — к примеру, очередной, уже третий по счету альбом французского шансона. Но вот вышел диск, не встраивающийся ни в какие теории, и называется он, соответственно, «Free». Никого не удивляют джазовые или электронные записи с голосом Игги Попа, но на «Free» он предельно дистанцировался от рок-аранжировок, а его главным компаньоном стал трубач Лерон Томас. Большая часть материала альбома — мелодекламация на фоне бита и партий трубы. Причем далеко не все стихи и мелодии написаны Игги Попом: среди прочего здесь есть строчка Лу Рида и целое стихотворение Дилана Томаса. При желании «Free» можно считать самым «вокальным» альбомом музыканта. На 73 году жизни Игги Поп решил выяснить, где в его вокале отметка предельной глубины и насколько гибкой может быть его голосовая подача в пении и читке.

Влади Другое слово

Сольные альбомы участников «Касты» чаще всего воспринимаются как неотъемлемая часть большого каталога ростовской группы, и мало кто отдает себе отчет в том, что вышедший в 2002 году, одновременно с исторической пластинкой «Громче воды, выше травы», альбом «Что нам делать в Греции?» — запись лидера группы Влади. В 2012-м Влади (Владислав Лешкевич) выпустил стадионный хит «Сочиняй мечты», но впоследствии по большей части разрабатывал тему частной жизни взрослого человека. Вероятно, в этом и состоит его основная заслуга — он показал, как о повседневных заботах и тревогах, далеких как от политики, так и от гангстерской тематики, можно говорить на языке рэпа. Открывающая новый альбом песня «Увлечение повально» — редкий для русского хип-хопа взрослый разговор о сексе. К середине альбома Влади добирается до военной темы: трек «Погибнуть как герой» — его размышление об идеализации войны, о том, как реальное поле боя контрастирует с красивыми картинками пропагандистов. В аудиодорожку вплетены реальные реплики и междометия солдат из любительских видео, снятых прямо во время боев. Слушать это почти невозможно.

Club des Belugas Strange Things Beyond The Sunny Side

В Германии неплохо справляются с таким совершенно не немецким по рождению стилем, как nu jazz. Видимо, дело в сильной электронной составляющей, а именно в этом немцы знают толк. И еще, вероятно, в сегодняшней музыке до сих пор отдаются эхом ритмы кабаре 1930-х годов. Результат — непрекращающиеся гастроли одного из самых успешных представителей nu jazz, группы De-Phazz, а также их единоверцев из соседней Австрии Parov Stelar. Club des Belugas стараются не отставать. Одного лишь ремикса на «Mambo Italiano» Дина Мартина хватило бы группе, чтобы обеспечить себя постоянным заработком. Но лидеры Club des Belugas Максим Иллион и Kitty The Bill — хорошие сонграйтеры, и их талант от альбома к альбому проявляется все ярче. На новой, одиннадцатой по счету пластинке Club des Belugas «Strange Things Beyond The Sunny Side» есть близкие к совершенству поп-мелодии — чего стоит хотя бы «Oh My Girl». Среди гостей альбома можно найти знакомые имена, например Эшли Слейтера из Freak Power. В целом же альбом аккуратно следует главному стандарту лаунжа — не действовать на нервы.

Бриттани Говард Jaime

Оба альбома группы Alabama Shakes показали высокие результаты в чартах, а второй, «Sound & Colour» (2015), так и вовсе стал номером один в США. Alabama Shakes получили четыре Grammy и за какие-то три года сумели показать, что надрывный блюз-рок может быть востребован наравне с ласковым R’n’B и пижонским рэпом. Похожая на детсадовскую воспитательницу из Бронкса певица и гитаристка Бриттани Говард стала всеобщей любимицей, но оказалось, что стремительная карьера в Alabama Shakes была для нее только разминкой. Первый сольный альбом Говард «Jaime» — посвящение сестре, научившей ее играть на пианино и сочинять стихи и умершей от рака глазной сетчатки. И одновременно «Jaime» — завораживающий экзерсис на территории джаза, блюза и фанка. Глубоко проработанные инструментальные фактуры образуют музыкальные номера уровня лучших работ Принса, Лорин Хилл, Норы Джонс и Led Zeppelin. Весь массивный объем музыки на «Jaime» создан всего тремя людьми — джазовым барабанщиком Нэйтом Смитом, басистом Alabama Shakes Заком Кокреллом и главным черным клавишником современности Робертом Гласпером. На переднем плане — Бриттани Говард, теперь далеко не всегда с гитарой. Страсть в голосе сохранилась, красок добавилось.

Tropical Fuck Storm Braindrops

После идеального блюза Бриттани Говард полезно послушать расфокусированный, разъезжающийся по швам блюз австралийской супергруппы Tropical Fuck Storm. В ней собрался цвет местного активистского рока — люди из The Drones, High Tension и MOD CON. «Paradise», первый трек нового альбома Tropical Fuck Storm,— сплошные пьяные слезы и приспущенные струны. И все же, если присмотреться, Tropical Fuck Storm — группа веселая и эксцентричная. И если в «Braindrops» рубаху на себе рвет лидер группы Гарет Лиддьярд, то к третьему треку, «Who’s My Eugene?», инициатива переходит к девушкам. Много ли вы знаете групп, где играют три девушки под руководством одного парня? По всем прочим параметрам Tropical Fuck Storm — тоже абсолютно непредсказуемая группировка: сочетание безысходной женской альтернативы в духе Warpaint, игрушечного арт-попа, гаражного блюза и длинных пацанских скороговорок. Так элегантно и нагло нарушать все правила может только человек, который уже научился управлять тремя девушками в одной рок-группе. А у них еще и видео сногсшибательные.

Казускома Противвсех

Московскую группу «Казускома» нередко аттестуют как реаниматоров русскоязычного рок-н-ролла, следующих при этом духу и букве американского «волосатого металла». Название «Казускома» также всплывает в любом споре о разогреве для статусных заезжих рокеров. Но при знакомстве с социальными сетями группы и ее новым альбомом «Противвсех» не остается сомнений в том, что героики hair metal в феномене «Казускомы» нет и в помине — и с классическим рок-н-роллом общего мало. Их музыку можно было бы определить на полку «панк» и найти ее корни у The Stooges и MC5. Но и этому жанровому определению группа соответствует только на первый взгляд. В отечественном панке есть настоящие, бескомпромиссные оппозиционеры, и рядом с «Порнофильмами» или группой «Дайте танк» «Казускома» смотрится довольно бледно. Визгливый тембр Артема Ляховского не стал для группы и пропуском в хард-н-хеви. Местами он просто невыносим, и, кажется, несмотря на амбиции группы, даже Бивис и Баттхед не нашли бы, над чем здесь посмеяться.

Elbow Giants Of All Sizes

Считается, что каждой группе отпущено всего несколько лет творческого подъема и большой славы, что вся остальная карьера — по большей части эксплуатация найденного в тот короткий период. Группе Elbow дано больше. Альбом «The Take Off And Landing Of Everything» (2014) впервые почти за четверть века истории группы привел ее на вершину британского чарта, а «Little Fictions» (2017) закрепил успех, продемонстрировав недостижимое сочетание интеллекта и поп-мелодизма. На новой пластинке «Giants Of All Sizes» Гай Гарви и его товарищи высвободили внутренних прог-рокеров и отдали дань уважения ранним Genesis. Питер Гейбриел для Гая Гарви — безусловный источник вдохновения, это слышно и в вокальных партиях, и в том, как лидер Elbow складывает песни. Что же касается текстов Гая Гарви, то это его личные истории. Смерть отца. Смерть двух близких друзей. Пожар в лондонской башне Grenfell Tower, где погиб 71 человек. И, конечно, «Брексит», куда без него. Когда у тебя такие стихи, можно позволить себе даже слишком сложные мелодии. Но талант Elbow в том и состоит, что, говоря на серьезные темы и делая неочевидные аранжировки, они все равно пишут песни, которые поймет каждый.

