В ЯНАО объявлен конкурс по дизайну экологичной посуды и упаковки

Департамент молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) объявил конкурс на разработку дизайна и состава экологичной посуды и упаковки, которые будет использоваться на борту самолетов. Как сообщила пресс-служба губернатора ЯНАО, в соревновании может принять участие любой совершеннолетний гражданин России или иностранец. По положению конкурса, посуда и упаковка для масла и бутылки должны соответствовать вариантам и температурным режимам питания на рейсе.

«Мы живем во время технического прогресса, который во многом облегчает жизнь благодаря новым и полезным изобретениям. Но у этих достижений человечества есть и обратная сторона медали — последствия этого прогресса напрямую сказываются на экологической обстановке окружающей среды во всем мире»,— полагают организаторы конкурса.

В качестве приза не более двух победителей получат поездку в Салехард с возможностью посетить «стойбища коренных народов севера».

Дарья Соколова