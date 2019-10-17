На Ямале отказались от ликвидации «Корпорации развития»

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) не намерены ликвидировать АО «Корпорация развития» (бывший «Урал промышленный — Урал Полярный», основные акционеры — Тюменская область, ХМАО и ЯНАО). Однако выделять средства на нее в 2020 году не планируют. Об этом сообщила руководитель фракции КПРФ в законодательном собрании региона Елена Кукушкина со ссылкой на ответ от замгубернатора ЯНАО Александра Калинина.

Напомним, 9 октября полпред президента России в УрФО Николай Цуканов на встрече с руководителями СМИ объявил, что акционеры «Корпорации развития» завершают ликвидацию компании. В компании оперативно получить комментарий не удалось. Как сообщил источник в уральском полпредстве, господин Цуканов говорил о банкротстве. «Корпорация находится накануне стадии банкротства. Это отдельная процедура»,— пояснил он.

Бывший гендиректор «Корпорации развития» Сергей Маслов проходил фигурантом уголовного дела о хищении 1 млрд руб. В отношении дочерних компаний «Корпорации развития» были поданы иски об их банкротстве. В 2017 году компания проиграла судебные тяжбы на 1,8 млрд руб. подрядчику при строительстве моста через Надым — компании «Мостострой-12» (Тюмень). С декабря 2016 года обязанности гендиректора исполнял Сергей Новицкий, при котором улучшились отношения наблюдательного совета с акционерам корпорации и появилось взаимопонимание в реализации проектов. В ноябре 2017 года генеральным директором стал Сергей Черняев, ранее — руководитель центра инвестиций ХМАО. В апреле 2018 года впервые за пять лет был утвержден годовой отчет корпорации.

По последним данным «СПАРК-Интерфакс», в отношении «Корпорации развития» в октябре было открыто исполнительное производство на сумму 72,6 тыс. руб. Предметом указано «взыскание налогов и сборов, включая пени».

Подробнее о корпорации в материале “Ъ-Урал” — «Корпорация сбрасывает вес»