В 2020 году «Квадра» инвестирует во взятые в концессию воронежские теплосети 450 млн рублей

Генерирующая компания «Квадра», концессионер теплосетевых активов Воронежа, планирует вложить в их модернизацию в 2020 году 450 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Воронежа со ссылкой на мэра города Вадима Кстенина и руководителя филиала ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» Виктора Назарова. Столько же будет вложено и до конца 2019 года.

В целом инвестпрограмма, как и планировалось, расчитана на 3,65 млрд руб., основные вложения в ее рамках будут сделаны в течение первых восьми лет концессии приблизительно равными объемами. По мнению господина Кстенина, это позволит решить «застарелые проблемы». По данным Виктора Назарова, в рамках инвестпрограммы в этом году «Квадра» выполнила ремонт 20 км сетей, которые прежде относились к зоне ответственности МКП «Воронежтеплосеть», и еще 15 км собственных сетей. Только по концессии объем вложений в замену трубопроводов составил 256 млн руб. «Закрепленный в концессионном соглашении рост тарифа идет первые три года, а потом будет корректироваться только в соответствии с установленными индексами»,— отметил господин Назаров, добавив, что сейчас тариф в зоне концессии увеличен на 2,5%, что дает компании дополнительно порядка 30 млн руб. в год.

Напомним, концессионное соглашение с «Квадрой» о передаче муниципального имущественного комплекса, ранее находившегося в ведении МКП «Воронежская теплосеть», было подписано в феврале 2019 года.

Подробнее о концессионном соглашении — в публикации “Ъ-Черноземье” «“Воронежтеплосеть” вскипятила тариф».

Мария Старикова