Radisson и ГК «Проспект» оформили соглашение о строительстве пятизвездочного отеля

Гостиничная сеть Radisson и ГК «Проспект» подписали сегодня соглашение о строительстве пятизвездочного отеля в Перми. Об этом на Пермском инженерно-промышленном форуме объявили учредитель «Проспекта» Александр Петров и вице-президент по развитию бизнеса «Гостиничная группа Рэдиссон» Дэвид Дженкинс.

Гостиница на 105 номеров станет частью многофункционального комплекса, который разместится на площадке бывшей кондитерской фабрики (в границах улиц Монастырской, Осинской, Петропавловской и Попова). Строительство должно завершиться в третьем квартале 2021 года. Помимо номерного фонда, в гостинице расположатся конгресс-холл на 1 тыс. мест, видовой ресторан, бассейн, лобби-бар и переговорные комнаты. По словам господина Петрова, объем инвестиций составит 8,5 млрд руб., часть из которых собственные средства компании, а часть заемные, в частности «Сбербанка». Господин Дженкинс добавил, что это будет первая гостиница под брендом Radisson в России. Сегодня в стране работают отели брендов Radisson Blue и Radisson Park Inn. Классический Radisson отличается от них более высокой ценовой категорией.

Помимо гостиницы проект центра предполагает строительство девяти- или десятизального кинотеатра, детских развлекательных центров, торговых галерей, а также «трансформируемого выставочного пространства» и парковки на 1200 мест. Инвестор готов также профинансировать строительство объектов дорожной инфраструктуры на сумму около 200 млн руб. Среди них дополнительные полосы движения по улицам Попова, Монастырской, Петропавловской, а также пешеходные переходы через улицы Попова и Монастырскую.