ДЛТ и Покрас Лампас «переработают» деним

Главный универмаг Петербурга ДЛТ и популярный художник-каллиграф Покрас Лампас объединились для экологичного проекта Upcycle the future, который подразумевает создание коллекции одежды и аксессуаров из переработанного денима.

«Вторичное использование не просто восходящий тренд, но важная миссия, связанная с нашим будущим и переосмыслением паттернов потребления,— рассказывает Покрас Лампас.— Когда Recycle говорит нам о переработке материи до его основы, из которой можно создавать новые продукты, Upcycle манифестирует творческое преобразование ненужных вещей в предметы искусства, бытовые изделия, аксессуары и одежду».

С 18 октября на втором этаже универмага будет стоять специальный бокс, изготовленный командой Покраса Лампаса, в который можно будет сдать вещи из денима. Переработанный деним повторно используют при создании новой коллекции. Результат можно будет увидеть довольно скоро: готовая коллаборация поступит в продажу в ДЛТ 29 ноября.

ДЛТ и Покрас Лампас уже сотрудничали: зимой этого года художник в режиме реального времени расписал полотно из денима и футера площадью 30 кв. м, из которого впоследствии была отшита капсульная коллекция, поступившая в продажу всего на пять дней.