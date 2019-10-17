Названа дата начала строительства Северного обхода Перми

Проектирование и прохождение государственной экспертизы строительства Северного обхода Перми намечено на 2019–2020 годы. Строительство объекта начнется в 2021 году. Об этом заявил заместитель начальника Свердловской железной дороги (СвЖД) Артем Панов, выступая на V Пермском инженерно-промышленном форуме.

По словам господина Панова, Северный обход Перми является важным инвестиционным проектом РЖД. «В настоящее время выбран вариант прохождения трассы в районе станций Балмошная (на левом берегу) и Кабельная (на правом берегу реки Камы). Общая длина участка — 4,65 км, в том числе мостовой переход 2,4 км. Реализация проекта позволит обеспечить гарантированный пропуск грузовых поездов углеуральского и чусовского направлений в обход плотины Камской ГЭС. Также по вновь строящейся инфраструктуре будет организовано пассажирское движение»,— сообщил господин Панов.

Ранее на совещании с заместителем генерального директора ОАО «РЖД» Андреем Макаровым губернатор Максим Решетников отметил, что выбранный вариант размещения обхода не ущемляет интересы жителей: по потенциальному месту его размещения нет садово-дачных кооперативов и населенных пунктов. «Есть все шансы реализовать этот проект к 2023 году»,— заявил глава региона.