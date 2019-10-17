Наставник «Пармы» не будет тренировать сборную Литвы

Главный тренер БК «Парма» Казис Максвитис не будет совмещать должность наставника пермской команды с аналогичной должностью в сборной Литвы. Как сообщается на странице «Пармы» в Facebook, с учетом важности участия клуба в этом сезоне Единой лиги ВТБ, клуб заинтересован в том, чтобы Казис сосредоточился на работе в пермской команде.

«Мы понимаем желание Максвитиса помочь сборной своей страны, но впереди трудный сезон в Единой лиге ВТБ, пока он складывается для „Пармы“ очень непросто. В этих условиях любой клуб не может позволить себе роскошь работать с тренером, который разрывается „на два фронта“. Мы готовы вернуться к обсуждению этого вопроса перед началом следующего сезона»,— заявил президент «Пармы» Сергей Богуславский.

«Подписывая соглашение с БК „Парма”, я принял на себя целый ряд обязательств, нарушить которые не вправе. И я должен уважать решение руководства пермского клуба»,— прокомментировал ситуацию господин Максвитис.

В сентябре 2019 года стало известно, что руководство Литовской федерации баскетбола заинтересовано в услугах главного тренера пермского БК «Парма» Казиса Максвитиса. В федерации специалисту предложили контракт.