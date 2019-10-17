Два игрока «Ак Барса» оказались в топ-10 самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ

Данис Зарипов и Джастин Азеведо из «Ак Барса» попали в десятку хоккеистов КХЛ с самыми высокими зарплатами. Рейтинг заработных плат без учетов бонусов опубликовал «Спорт-экспресс».

Данис Зарипов занял третье место среди самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ. Он зарабатывает 130 млн руб. в год. Джастин Азеведо разместился на девятой строчке с зарплатой в 105 млн руб.

Лидером рейтинга оказался Сергей Мозякин из магнитогорского «Металлурга», получающий 180 млн руб. На втором месте находится Найджел Доус из «Автомобилиста» (150 млн руб.). В пятерку лидеров помимо Даниса Зарипова попали Виктор Антипин из магнитогорского «Металлурга» (125 млн руб.) и Линус Умарк из «Салавата Юлаева» (120 млн руб.). Также в список самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ были включены Максим Шалунов из ЦСКА Вадим Шипачев из московского «Динамо» ( оба получают по 120 млн руб. ), Михаил Григоренко из ЦСКА (110 млн руб.), Павел Дацюк из «Автомобилиста» (100 млн руб.), Богдан Киселевич и Иржи Секач из ЦСКА (оба получают по 100 млн руб.).

"Ъ-Казань"