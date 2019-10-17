Борис Дубровский назвал «фейковой» новость о возбуждении против него уголовного дела

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский в интервью РБК сообщил, что ему ничего не известно о возбуждении в отношении него уголовного дела по факту злоупотребления полномочиями с ущербом в 20 млрд руб.

На вопрос, видел ли он заявление главы ФАС о возбуждении уголовного дела по материалам проверки картельного сговора, Борис Дубровский ответил: «Сейчас это решение ФАС оспаривается в арбитражном суде. О возбуждении уголовного дела по материалам проверки мне ничего не известно». Ниже он назвал новость о возбуждении уголовного дела «фейковой». «Для меня очень неожиданно, что такие уважаемые средства массовой информации, как ТАСС, РБК, “Первый канал” в лице “Вечернего Урганта”, растиражировали эту фейковую новость. Я понимаю, что все борются за рейтинги. Это бизнес. Но не могу согласиться с тем, что этот бизнес паразитирует на моем имени»,- заявил господин Дубровский.

Борис Дубровский отметил, что является гражданином России, и никуда эмигрировать не собирается. Он сообщил, что у него нет банковских счетов и недвижимости за границей. Правда, иногда он ездит в Швейцарию по туристической визе, чтобы встретиться с дочерью.

Экс-губернатор Челябинской области не считает себя виновным в том, что «Южуралмост» стал монополистом на рынке дорог в регионе. «Компания “Южуралавтобан”, впоследствии “Южуралмост”, является крупным предприятием с численностью 3,4 тыс. сотрудников, работающих на территории всей области, технически оснащенная, способная справиться с поставленной задачей. Именно это являлось основной причиной того, что она побеждала во многих тендерах»,- подчеркнул Борис Дубровский.

Напомним, об уголовном преследовании Бориса Дубровского ТАСС сообщил адвокат Игорь Трунов 11 октября. По его словам, речь шла о хищении бюджетных средств на сумму более 20 млрд руб. в 2016–2018 годах. Дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) якобы принято к производству следственным департаментом МВД РФ. Руководитель ФАС России Игорь Артемьев в ходе рабочей поездки в Крым подтвердил журналистам факт расследования уголовного дела в отношении бывшего губернатора Челябинской области.