Силовики заставили оренбургскую фирму выплатить 8 млн рублей долга

Следственный комитет Оренбуржья добился от гендиректора АО «Строительный поток-04» возмещения причиненного госбюджету ущерба на сумму около 8 млн руб. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, в период с июля 2018 года по март 2019 года гендиректор предприятия, зная о вынесенном решении о взыскании налога, сокрыл от налогового органа более 2 млн руб. Удалось ему это с помощью произведенных расчетов со своими контрагентами через третьих лиц, минуя собственные расчетные счета.

Судом наложен арест на недвижимое имущество злоумышленника на сумму более 8 млн руб. В связи с полным возмещением задолженности суд обязал руководителя предприятия выплатить штраф в 150 тыс. руб.

Алена Смирнова