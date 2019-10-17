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Продажи электромобилей в России выросли втрое

В сентябре 2019 года продажи новых электромобилей в России выросли в 3 раза, сообщает «Автостат».

За минувший месяц на российском рынке реализовано 23 новых электромобиля (в сентябре 2018 года — 8 электромобилей), а лидерами продаж стали хэтчбек Nissan Leaf (9 шт.) и кроссовер Jaguar I-Pace (9 шт.). Также было продано 5 экземпляров Tesla — седаны Model 3 (2 шт.) и Model S (1 шт.), а также кроссовер Model X (2 шт.).

Всего за девять месяцев в России был продано 261 новый электромобиль, что в 2,8 раза больше, чем за январь-сентябрь прошлого года. При этом продажи электромобилей на российском рынке растут с апреля.

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