Воронежская облдума распространила действие закона о защите прав дольщиков на любые помещения

Воронежская облдума приняла поправки с региональный закон о защите прав дольщиков, сообщает пресс-служба облдумы. Согласно им, теперь действие закона распространяется не только на жилые помещения в многоквартирных домах, при строительстве которых привлекались средства дольщиков, но и на любые другие помещения в любых зданиях, возведенных с использованием средств граждан. Также поправками предусмотрена возможность создания регионального фонда защиты прав дольщиков, который призван принимать участие в урегулировании обязательств застройщиков.

По данным пресс-службы думы Воронежской области, сегодня в рамках договоров долевого участия в строительстве в регионе на различной стадии строительства находятся 132 многоквартирных дома с площадью жилых помещений около 1,5 млн кв м. Обманутых дольщиков на сегодня в регионе нет, отмечают в думе.

Мария Старикова