Chaumet предлагают лично создать обручальное кольцо мечты

История любви Наполеона и Жозефины легла в основу создания первых украшений ювелирного дома Chaumet. Этот союз легендарной пары влюбленных вдохновляет ювелиров бренда и сегодня, в частности на создание особой коллекции обручальных колец Crown Your Love, в которую вошли изделия из классической линии Josephine и других коллекций бренда. Каждая история любви уникальна, поэтому Chaumet предлагают влюбленным возможность создать кольцо на заказ, согласно индивидуальным пожеланиям, будь то традиционный солитер или кольцо aigrette, которое украшало палец Жозефины во время коронации. Свое особенное кольцо предлагается выбрать среди 11 моделей (Splendeur Imperiale, Eclat d`Eternite, Eclat Floral, Aigrette, Aigrette Imperiale, Aube Printaniere, Bee My Love, Liens d’Amour, Torsade, Plume, Frisson), которые можно носить по отдельности или в сочетании с одним или даже двумя подходящими обручальными кольцами. Заказать обручальные кольца возможно в бутиках бренда или онлайн. А новая услуга персонализации позволяет самостоятельно создать кольцо мечты в 3D-конструктуре, выбрав модель-основу и желанную огранку бриллианта.

Среди упомянутых моделей колец есть две новые, которые только что поступили в продажу. Кольца-солитеры из коллекции Josephine вдохновлены стилем императрицы и ее страстью к тиарам. К знаковым изделиям с камнями огранок «груша» и «кушон» добавились два новых кольца с бриллиантами классической круглой формы. Кольцо Splendeur Imperiale появилось в результате слияния формы кольца-тиары и бриллианта в круглой огранке, а кольцо Eclat d`Eternite выполнено в технике fil couteau.