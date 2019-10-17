Структура «Роснефти» взыскала с победителя тендера из Башкирии 40 млн рублей убытка за отказ от поставки

Три инстанции арбитражного суда удовлетворили иск компании «РН-снабжение-Нефтеюганск» (структура «Роснефти») о взыскании с башкирской инжиниринговой компании «Памп лайн инжиниринг» 39,58 млн руб. убытка. Постановление кассационного арбитражного суда Уральского округа, принятое в пользу структуры «Роснефти», принято 15 октября.

В июле 2017 года, как следует из материалов дела, «РН-снабжение-Нефтеюганск» объявило о проведении запроса цен на поставку свай и блоков на сумму 270 млн руб. Башкирская компания предложила исполнить контракт за 234 млн руб., после чего была признана победителем, о чем заказчик уведомил поставщика в октябре 2017 года. Однако, получив это уведомление, «Памп лайн инжиниринг» сообщил, что подтвердить предложенные в июле цены не сможет, так как коммерческое предложение было актуально по состоянию до конца августа, когда структура «Роснефти» планировала подвести итоги запроса предложений. С августа по октябрь произошел существенный рост цен на железобетонные изделия, отметили в компании.

Структура «Роснефти» сочла отказ незаконным и отправила башкирскому поставщику акцепт (согласие на заключение договора в соответствии с предложением), указав, что после этого у исполнителя возникла «обязанность по передаче товара в согласованном объеме».

Так как «Памп лайн инжиниринг» повторно отказался от поставки, структуре «Роснефти» пришлось покупать товар у резервного поставщика — сургутского АО «Завод промстройдеталей» по более высокой цене, за 271,8 млн руб. Разницу между ценовым предложением участников компания сначала предложила выплатить добровольно, а затем обратилась в суд.

В суде представитель «Памп лайн инжиниринга» заявил, что участие в запросе цен не было офертой, но суд решил иначе, указав на то, что поставщик был обязан предусмотреть возможные последствия и неблагоприятные риски предпринятых действий.

ООО «Памп лайн инжиниринг», по данным kartoteka.ru, образовано в Уфе в 2007 году. Принадлежит генеральному директору Игорю Легостаеву. В числе своих партнеров упоминает «Роснефть», «Башнефть», ЛУКОЙЛ, «Сибур» и РЖД.

Майя Иванова