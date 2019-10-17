В Таганроге задержан начальник городского управления ЖКХ

В Таганроге Ростовской области начальника городского управления ЖКХ Валерия Каргаева задержали по подозрению в превышении полномочий (ст. 286 УК РФ), сообщили “Ъ-Юг” в следственном управлении СКР по региону. В здании администрации города прошли обыски.

В пресс-службе городской администрации от комментариев отказались.

По версии следствия, подозреваемый способствовал незаконному использованию полигона твердых бытовых отходов Таганрога подконтрольным УЖКХ предприятием, у которого отсутствовала лицензия. Как сообщается на сайте регионального управления СКР, действия чиновника повлекли загрязнение окружающей среды и причинили вред почвам. Ущерб, по версии следствия составил не менее 412 млн руб.

Дарья Голякова, Ростов-на-Дону