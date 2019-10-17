Суд удовлетворил прошение об УДО экс-лидера «Единой России» Новосибирской области

В Новосибирске суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) экс-главы регионального отделения «Единой России» и бизнесмена Юрия Глазычева, отбывающего пятилетий срок за мошенничество на 1 млрд руб.

Администрация колонии-поселения, где он отбывает наказание, дала своему подопечному самую положительную характеристику: он всегда вежлив и приветлив, начитан, трудолюбив. В колонии бывший политик раскрылся с самых разных сторон: он получил навыки профессии парикмахера, ходил в творческие кружки и писал заметки в стенгазету, работал на восстановлении церкви, а его добросовестный труд был отмечен благодарностями и поощрениями, которых у экс-политика скопилось около полусотни. В последнее время Юрий Глазычев работал в подразделении интендантского и хозяйственного обеспечения исправительного учреждения. В своем выступлении экс-политик заявил, что еще хотел бы быть полезным обществу и послужить на благо Новосибирской области.

Несмотря на возражения прокуратуры, считавшей, что заключенного преждевременно отпускать на свободу, судья Татьяна Черных удовлетворила ходатайство Глазычева. «Спасибо, ваша честь, за конструктивное решение»,— поблагодарил экс-политик судью. Если решение не будет обжаловано, осужденный покинет колонию-поселение через 10 дней.

Приговор Юрию Глазычеву, который обвинялся в махинациях почти на 1 млрд руб. с кредитом банка «Уралсиб», вынесли в декабре 2016 года. По ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) ему присудили пять лет лишения свободы. Первое время он находился в колонии общего режима №3 ГУФСИН по Новосибирской области, а затем переведен в колонию-поселение.

О том, как Юрий Глазычев добивался УДО, читайте в публикации “Ъ” «Хорошее поведение оценят повторно».

Константин Воронов, Новосибирск