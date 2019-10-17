Дачные маршруты остаются убыточными для основного перевозчика Удмуртии

Как сообщили в пресс-службе ИПОПАТ, за этот сезон по 15 маршрутам в Ижевске и Завьяловском районе было перевезено 350 тыс. пассажиров. При этом чаще всего ими пользуются льготные категории граждан.

За лето региональные и федеральные льготники по социальным проездным билетам совершили не менее 100 тысяч поездок в месяц. Пенсионеры получают скидку 50% на проезд. В общей сложности, они совершили более 750 тысяч поездок, сэкономив при этом более 13 млн руб. Эти выпадающие доходы компенсированы перевозчику из бюджета лишь на 63%.

На предприятии отмечают, что несмотря на то что в 2018 году перевозчики получили право самостоятельно устанавливать приемлемый для себя тариф на сезонные маршруты, ИПОПАТ добровольно сохраняет «социальную» цену билетов, а также все действующие льготы. В то же время предприятие несет дополнительное бремя по уплате налогов, т.к. эти маршруты формально остаются коммерческими.Кроме этого ИПОПАТ были взяты на обслуживание 5 маршрутов, на которых Минтрансу Удмуртии не удалось найти перевозчика в рамках проведенного конкурса.

При этом транспортному предприятию приходится постоянно изыскивать средства на обновление подвижного состава, чтобы сделать передвижение в том числе и на сезонных маршрутах максимально комфортным для пассажиров. «С 2007-2008 годов была выбрана иная стратегия, в рамках которой мы постепенно обновили весь парк, перешли от так называемых «скотовозов» на более современную технику. При этом была сделана ставка на газовое топливо, поскольку оно дает еще и значительное улучшение экологии города. Года 4 назад мы приблизились к износу парка всего в 15%, это один из самых низких показателей по стране. При этом мы не получали бюджетных средств, все обновление шло за счет собственных ресурсов»,— отмечает председатель Совета директоров ИПОПАТ Дмитрий Пивош в недавнем интервью “Ъ-Удмуртия”. Однако из-за отсутствия индексации тарифа на проезд в последние 4 года и снижения объема бюджетных компенсаций за перевозку льготных категорий, в 2019 году предприятие не смогло позволить продолжить программу обновления автобусов в нужном объеме.