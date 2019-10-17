В «Уралуправтодоре» назначили нового начальника

Новым начальником ФКУ «Уралуправтодор» стал Александр Бедусенко. Как сообщили в пресс-службе организации, господин Бедусенко был официально представлен в качестве руководителя на выставке «Дорога-2019».

Александр Бедусенко в 1998 году окончил Ростовский государственный строительный университет по специальности автомобильные дороги и аэродромы с присвоением квалификации инженер. Более 15 лет работает в системе дорожного хозяйства. С 2016 года занимал должность главного инженера ФКУ «Уралуправтодор».

Место начальника «Уралуправтодор» вакантно с августа текущего года: прежний начальник Алексей Борисов был назначен руководителем ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород». После его ухода господин Бедусенко был назначен исполняющим обязанности.