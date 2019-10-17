Суд смягчил меру пресечения первому заместителю главы Сосновского района

Челябинский областной суд изменил меру пресечения первому заместителю главы Сосновского района Игорю Азархину с содержания в СИЗО на домашний арест. С апелляционной жалобой в Челябинский областной суд обращался адвокат господина Азархина. Решение было принято в связи с состоянием здоровья обвиняемого, сообщили в пресс-службе суда.

В отношении господина Азархина ведется расследование по факту мошенничества в особо крупном размере, совершенному группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным Znak.com, уголовное дело в отношении первого замглавы Сосновского района связано с покупкой по завышенной цене помещения под детский сад в поселке Рощино. Игорь Азархин якобы приобрел за бюджетные деньги у Дениса Казанцева бывшее здание общежития за 59 млн руб. При этом реальная цена объекта составляла 9 млн руб.