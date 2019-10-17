17 октября, четверг
Войти в профиль
Нижний Новгород. Приволжье

Коротко

Новости

все новости

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В нижегородском Стригино открылся магазин Duty Free

Магазин беспошлинной торговли Duty Free (оператор Gebr. Heinemann) открылся в нижегородском аэропорту Стригино (входит в холдинг «Аэропорты регионов»), сообщает пресс-служба воздушной гавани. Его площадь составила 130 кв. м., он доступен пассажирам круглосуточно в зоне вылета международных рейсов.

Напомним, в терминале внутренних перелетов аэропорта работает круглосуточный магазин Heinemann Travel Value. Его площадь составляет 86 кв. м. Оба магазина находятся под управлением ООО «Трэвел Ритейл Домодедово».

Анастасия Еремина


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

Приложения

Спецпроекты

Партнерские проекты

Профиль пользователя