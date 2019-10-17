В нижегородском Стригино открылся магазин Duty Free

Магазин беспошлинной торговли Duty Free (оператор Gebr. Heinemann) открылся в нижегородском аэропорту Стригино (входит в холдинг «Аэропорты регионов»), сообщает пресс-служба воздушной гавани. Его площадь составила 130 кв. м., он доступен пассажирам круглосуточно в зоне вылета международных рейсов.

Напомним, в терминале внутренних перелетов аэропорта работает круглосуточный магазин Heinemann Travel Value. Его площадь составляет 86 кв. м. Оба магазина находятся под управлением ООО «Трэвел Ритейл Домодедово».

Анастасия Еремина