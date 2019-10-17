Завод Дзержинского избежит списывания денег со спецсчетов в рамках ГОЗ

На этой неделе, 15 октября, в Перми состоялось совещание по вопросу возможной блокировки спецсчетов ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД). В совещании приняли участие руководитель ФНС по Пермскому краю, представители прокуратуры и судебных приставов, руководства ЗиД, профсоюзного комитета, а также Волго-Вятского банка Сбербанка России, зампред краевого правительства Алексей Чибисов.

Источник, знакомый с ситуацией, пояснил "Ъ-Прикамье", что в Сбербанк, где у предприятия находится расчетный счет, поступил исполнительный лист от ФНС о взыскании налоговой задолженности на 800 млн руб. Блокировка этого счета не позволяла производить расчеты по гособоронзаказу. (ГОЗ), в первую очередь с корпорацией «Авитек».

Как говорят знакомые с ситуацией источники, в результате стороны договорились о принятии схемы, которая бы исключала блокировку счетов предприятия, сообщил собеседник, близкий к правительству. На следующей неделе аналогичное совещание состоится в Минпромторге РФ — с целью выработки технологии снятия рисков внеплановых списаний.

«Банк не комментирует информацию, относящуюся к банковской тайне. В своей деятельности банк руководствуется требованиями законодательства РФ»,— пояснили в Сбербанке. Представитель ФНС не ответил на звонок "Ъ-Прикамье".

Напомним, ранее коллектив предприятия объявил о намерении выйти в пятницу на митинг с целью привлечь внимание властей к ситуации на заводе, который пока остается без основной части гособоронзаказа на следующий год. Информация об отсутствии рисков списания средств была направлена в том числе в АО «Авитек», которое является основным партнером ФГУП.

Источник, знакомый с ситуацией в коллективе ЗиД, говорит, что хотя по итогам совещания вопрос с блокированием счетов был решен, но главная проблема — отсутствие заказа на 2020 год — никуда не делась. Поэтому работники предприятия все еще планируют митинг. «Заработную плату часть сотрудников не получила до сих пор»,— сообщил он.

При наличии рабочей технологии, гарантирующей исполнение гособоронзаказа, «Авитек» с большой долей вероятности подпишет контракт с пермским заводом, считает собеседник.