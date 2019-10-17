Белгородэнерго вложило в подготовку к отопительному сезону 332 млн рублей

Филиал МРСК Центра «Белгородэнерго» инвестировал в ремотную программу в рамках подготовки к отопительному периоду 2019-2020 годов 332,2 млн руб., сообщает пресс-служба компании. Работы почти закончены: в частности, отремонтировано 2,25 тыс. км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-110 кВ, 728 трансформаторных подстанций 0,4/6-10 кВ, рачищено и расширено 585,2 га просек ЛЭП. Программа техобслуживания и ремонта на 87% в этом году выполнена силами собственного персонала «Белгородэнерго», подчеркнули в компании.

В числе наиболее значимых работ — капремонт на подстанциях 110 кВ 277 выключателей и 194 разъединителей, что, по данным компании, должно повысить надежность электроснабжения крупных потребителей. Речь прежде всего идет о городских и областных больницах, белгородском техуниверситете и крупных предприятиях — «Белгранкорм», «Крюковский свинокомплекс».

Валерия Розбот