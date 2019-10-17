Итальянские СМИ сообщили об интересе к Артему Дзюбе со стороны миланского «Интера»

Нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России по футболу Артем Дзюба попал в сферу интересов миланского «Интера». Итальянский клуб называет нашего игрока «главным героем последнего чемпионата мира» и рассматривает в качестве замены получившему тяжелую травму и выбывшему до конца сезона форварду Алексису Санчесу, пишет Il Giornale.

По данным издания, «Интер» готов приобрести нового нападающего во время зимней паузы в чемпионате Италии в январе 2020 года, поскольку главный тренер Антонио Конте намерен увеличить в команде количество форвардов. При этом наряду с Артемом Дзюбой итальянцы также рассматривают кандидатуры игроков сборной Франции Оливье Жиру («Челси») и сборной Хорватии Марио Манджукича («Ювентус»).

Специализированный портал transfermarkt.de оценивает трансферную стоимость Артема Дзюбы в €16 млн. В текущем сезоне нападающий провел за «Зенит» 14 матчей, забив в них 6 голов и отдав 7 голевых передач.