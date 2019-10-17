В ХМАО возбуждено уголовное дело в отношении адвоката, обещавшего клиенту освобождение за взятку

СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО-Югра) возбудил уголовное дело в отношении адвоката, предлагавшего подзащитному оправдательный приговор в обмен на взятку. Об этом сообщает пресс-служба управления. По данным местных СМИ, речь идет об известном в Сургуте адвокате Виталие Бухтоярове. Он подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ст.159 УК РФ).

По версии следствия, адвокат защищал жителя Сургута, являвшегося фигурантом уголовного дела по факту мошенничества. «Путем обмана и злоупотребляя доверием брата своего подзащитного, адвокат сообщил ему, что может способствовать освобождению мужчины из-под стражи, а в дальнейшем — вынесению оправдательного приговора»,— рассказали в управлении. За это — якобы в качестве взятки должностному лицу в суде — он попросил 2,5 млн руб. Однако, по данным следователей, реальных договоренностей и возможности повлиять на изменение меры пресечения у адвоката не было, а деньги он собирался присвоить.

Адвоката задержали вчера при передаче части условленной суммы.