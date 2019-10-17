Алексей Романов избран мэром Ноябрьска

Действующий глава администрации Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ) Алексей Романов единогласно избран городской думой на пост мэра. В конкурсе также участвовали заместитель начальника департамента имущественных отношений администрации Михаил Яковлев и управляющий директор ООО «Ноябрьская транспортная компания+» Владислав Камыш.

Алексей Романов возглавляет администрацию Ноябрьска с 2016 года. 2 сентября дума Ноябрьска отменила двуглавую систему управления городом, при которой мэром был председатель гордумы Владимир Андреев, а хозяйственной деятельностью занимался глава администрации (сити-менеджер). Теперь мэр, выбираемый депутатами по конкурсу, возглавляет администрацию города.