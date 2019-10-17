Пытавшиеся взорвать банкомат преступники осуждены к пяти и шести годам колонии

Индустриальный суд Перми вынес приговор двум жителям Северо-Кавказского региона, обвинявшимся в покушении на кражу в особо крупном размере из банкомата одного из банков.

10 августа 2018 года преступники решили похитить наличные деньги из банкомата, для чего ночью принесли на место совершения преступления заранее изготовленные части взрывного устройства. На тот момент в банкомате находилось 9,5 млн руб. Однако взорвать банкомат они не успели, их действия заметила охрана банка, включившая сирену. Позже злоумышленники были задержаны полицией.

Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил виновных к пяти и шести годам лишения свободы, со штрафом каждому в размере 120 тыс. рублей, с отбыванием наказания в исправительной общего режима.