Депутаты законодательного собрания Новосибирской области заслушали отчет КСП о лекарственном обеспечении граждан

С результатами проверки на заседании комиссии по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения 16 октября выступила аудитор КСП Наталья Толмачева. Как отметила эксперт, в настоящее время финансирование лекарственного обеспечения населения в регионе осуществляется за счет средств федерального и регионального бюджетов. Так, по данным КСП в 2018 году из указанных источников на закупку лекарственных препаратов и медицинских изделий было направлено более 3,6 млрд руб., в том числе 2,7 млрд руб. средств областного бюджета и 920 млн руб. федерального.



Численность жителей Новосибирской области, имеющих право на получение льготных лекарственных препаратов, на первое января 2019 составила 275,1 тыс. человек. При этом, согласно автоматизированной системе лекарственного обеспечения, этой категории граждан на 45 тыс. человек больше.

Как отметила аудитор, в соответствии с порядком обеспечения населения льготными лекарственными препаратами медицинские организации самостоятельно формируют потребность и направляют заявки в минздрав. В случае возникновения дополнительной необходимости в жизненно-важном лекарственном препарате, появления новых пациентов, изменения схемы лечения, выхода новых лекарственных препаратов, создается дополнительная заявка в ведомство. «Однако формирование условных заявок не дает полную картину потребности граждан в лекарственных препаратах, количестве льготников и может приводить к искажению фактической потребности и некачественному планированию медицинскими организациями закупок. Дополнительная заявка может дублировать предыдущий запрос на препараты для конкретного лица льготной категории», – сообщила Наталья Толмачева. По ее мнению, персонифицированный учет при формировании заявок поможет максимально точно организовать обеспечение населения необходимым лекарством и эффективно использовать денежные средства.

Кроме этого аудитор отметила, что в результате закупки лекарственных препаратов у единственного поставщика по более высокой цене «Новосибоблфармом» (создана в январе 2014 года для осуществления функции по льготному обеспечению лекарствами, до этого времени ее выполняли коммерческие организации), допущены нарушения. В частности, выявлено неэффективное использование денежных средств на общую сумму 46 тыс. руб. «Кроме того, установлены случаи дробления закупок лекарственных препаратов заказчиком – так заключено пять контрактов на сумму до 100 тыс. руб. с одинаковым предметом у поставщиков. Информация о данном правонарушении направлена в контролирующие органы», – сообщила госпожа Толмачева.

Также аудиторы КСП заявили о неэффективном использовании бюджетных средств на общую сумму 102 тыс. рублей при организации закупок. Речь идет о контрактах, которые были заключены по начальной максимальной стоимости у единственного поставщика лекарственных препаратов. «Всего в 2018 году 18 контрактов заключены по начальной максимальной цене контракта, без учета средневзвешенной стоимости и без указанного на то обоснования. Между тем, в ходе выборочной проверки установлено, что в 169 контрактах на сумму 31 млн руб. начальная максимальная цена контракта снижалась в пределах от 25-92%. В соответствии с законодательством о закупках учреждениям – участникам аукциона рекомендовано принять соответствующие меры», – отметила эксперт.

По итогам аудита закупок лекарственных препаратов региональному министерству здравоохранения предложено разработать новую схему формирования заявок с применением персонифицированного учета льготной категории граждан. Также были направлены представления для устранения выявленных недостатков в учреждения минздрава Новосибирской области и «Новосибоблфарм».

Председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин предложил создать рабочую группу для решения проблем лекарственных закупок и разработки соответствующих мер.

«Ситуацию с лекарственным снабжением льготников нужно рассматривать с двух точек зрения, – заявил заместитель председателя комитета Александр Семенюк. – С одной стороны, это совершенствование самой системы льготного снабжения лекарствами, здесь отложенный спрос, в нулевую величину которого я не верю, и маленькие штрафы за допущенные нарушения, и так далее. Одна КСП с этим не справится, тут нужна работа межведомственной комиссии с привлечением самого широкого круга специалистов. А по неудовлетворенному спросу по лекарствам для льготников надо индивидуально разбираться с каждым конкретным случаем».

Заместитель председателя законодательного собрания Владимир Карпов согласился, что подобную комиссию необходимо создавать при Минздраве, с обязательным участием депутатов.

«Вопросы качества лекарственного обеспечения льготных категорий граждан, эффективности освоения выделяемых на это средств останутся под пристальным вниманием членов комитета», – подчеркнул председатель комиссии Игорь Гришунин.

По итогам заседания депутаты приняли решение обратиться с инициативой в правительство Новосибирской области с предложением о создании межведомственной комиссии и включении в нее депутатов Законодательного собрания.