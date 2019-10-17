Обвиняемых в убийстве Ксении Каторгиной южноуральцев отправили в СИЗО

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения жителям Копейска Марату Ахметвалиеву, Михаилу Федоровичу и Екатерине Меньшиковой, которых обвиняют в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной. Всех троих отправили под стражу до 11 декабря, сообщает «Ъ-Урал». Защита подсудимых не стала обжаловать арест.

Все фигуранты дела официально являются безработными и имеют на иждивении несовершеннолетних детей. Со следствием пока не сотрудничает Елена Меньшикова – она воспользовалась правом не свидетельствовать против себя в соответствии со ст. 51 Конституции РФ. Вину признал Михаил Федорович, заявивший в суде, что раскаивается, и попросивший прощения.

По версии следствия, 10 октября Ксения Каторгина отправилась на встречу якобы с потенциальным покупателем автомобиля Audi Q5. На самом деле ее заманили, чтобы убить и завладеть машиной. Ксению искали пять дней, ее тело нашли 15 октября на Уралмаше в Екатеринбурге. В тот же день задержали всех подозреваемых.