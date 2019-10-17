15 лет исполнилось Совету старейшин при ТПП Саратовской области

Совет старейшин при Союзе «Торгово-промышленная палата Саратовской области» отметил 15-летие. Общее собрание, посвященное праздничной дате, прошло в учебно-производственном центре ООО «Газпром трансгаз Саратов». На торжество собрались порядка 40 человек — члены Совета — легенды региональной промышленности, экс-руководители крупнейших саратовских предприятий, ветераны отрасли. Поздравить старейшин пришли глава саратовской ТПП Алексей Антонов, президент СГТУ им. Гагарина Дмитрий Аяцков, заместитель генерального директора по корпоративной защите и управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз Саратов» Валерий Бекленищев, депутат гордумы Анатолий Серебряков, член президиума совета старейшин ТПП Сергей Лисовский, заместитель министра промышленности области Владимир Белгородский, председатель Федерации профсоюзных организаций Саратовской области Михаил Ткаченко и многие другие.



Открыл торжественное собрание председатель Совета Николай Кузмин. Он поздравил всех со знаковым событием, рассказал об истории образования при ТПП региона Совета старейшин в 2004 году, вспомнил Юрия Сычева — первого председателя объединения, генерального директора ПО «Бином», ветерана Великой Отечественной войны. Кузьмин поблагодарил Торгово-промышленную палату и дружественные организации за всестороннюю поддержку.

В приветственном слове Алексей Антонов выразил признательность членам Совета старейшин, которые и на заслуженном отдыхе не остаются в стороне от общественной деятельности: принимают участие в работе правления палаты, консультируют коллег, делятся опытом, выступают инициаторами различных мероприятий, делятся профессиональным и жизненным опытом с молодежью. По мнению Алексея Антонова, современным руководителям как никогда нужно ценное авторитетное мнение ветеранов-производственников, опытных управленцев старой закалки, чьи мудрые советы могли бы помочь в практической работе местных предприятий. «Совет старейшин — это совет мудрецов», — подчеркнул глава ТПП.

По мнению Дмитрия Аяцкова, Совет старейшин — та организация, на которую нужно опираться сегодняшнему поколению. «Вы оставили не след от ботинка, за плечами каждого из вас — огромные коллективы, тысячи учеников», — сказал он.

Помимо слов благодарности на собрании прозвучало предложение о создании аллеи славы Совета старейшин. В почетные члены объединения были приняты Дмитрий Аяцков и Виктор Топоров.

Присутствующие посмотрели фильм о 15-летней истории Совета, почтили память ушедших коллег.

Грамоты и благодарственные письма от лица правительства региона, Саратовской городской думы, Торгово-промышленной палаты, областного совета ветеранов получили члены Совета старейшин при ТПП.