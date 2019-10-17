Глава Ижевска об оптимизации районных администраций: «Излишки должны быть срезаны»

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал об оптимизации районных администраций. По его словам, сейчас там работает порядка 350 человек.

«Там есть бухгалтера, юристы, IT-сотрудники, работники сферы образования, культуры и спорта. Ровно такие же работники у нас есть в администрации. Я не говорю, что там дублируется все на 100%, идут еще анализы. Но, как я изначально говорил, когда начинали оптимизацию с самой администрации, следующей волной будут работы в администрациях районов, вот эта вторая волна сейчас и начнется»,- отметил господин Бекмеметьев.

По его словам, сейчас власти города анализируют работоспособность районных администраций после оптимизации. Конкретного количество человек, которые могут попасть под сокращение он не назвал.

«Мы не боремся за показателями. Излишки должны быть срезаны, новая структура должна функционировать полноценно»,- подчеркнул глава Ижевска.