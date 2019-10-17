Утверждена новая система исполнительных органов госвласти Оренбуржья

Фото: Правительство Оренбургской области

Законодательное собрание Оренбургской области большинством голосов одобрило внесенную губернатором Денисом Паслером кандидатуру первого вице-губернатора – первого заместителя председателя правительства региона Сергея Балыкина. Также была утверждена новая система исполнительных органов государственной власти. Об этом сообщает правительство Оренбургской области.

«Главное – не то, как называются органы власти, а те цели, которые они призваны решать на благо региона и на благо оренбуржцев. На этом должны быть сосредоточены усилия всех – и представителей исполнительной власти, и депутатского корпуса, и муниципального руководства»,– цитируются в сообщении слова Дениса Паслера.

Новая система исполнительных органов государственной власти Оренбургской области опубликована на сайте регионального правительства.

Георгий Портнов