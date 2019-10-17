Каждая третья АЗС Свердловской области продает некачественный дизель

Дизельное топливо 26 из 71 АЗС Свердловской области не соответствует стандартам качества, выявили в ходе проверки эксперты Роскачества и Росстандарта. Итоги проверки подвел на пресс-конференции в Екатеринбурге заместитель руководителя по техническому регулированию и метрологии Росстандарта Алексей Кулешов.

По словам заместителя руководителя Роскачества Елены Саратцевой, в топливе 17 АЗС была превышена допустимая норма серы, в восьми случаях – в 50 раз. Также было обнаружено расхождение по фракционному составу и несоответствие кислотности и температуры вспышки.

Госпожа Саратцева отметила, что все нарушения были обнаружены на несетевых автозаправках, чаще всего оформленных на индивидуальных предпринимателей. При этом некоторые АЗС имели паспорта сетевых производителей, таких как «Газпром» и ЛУКОЙЛ. Но внешне на фирменные они похожи не были.

Напомним, в июле на «Иннопроме» губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и руководитель Роскачества Максим Протасов подписали соглашение о сотрудничестве. В частности, оно предусматривало мониторинг дизельного топлива в регионе. Тогда пресс-служба Роскачества сообщила, что топливо будет проверяться по 26 показателям, среди которых метановое число, которое определяет качество топлива, массовая доля серы и сероводородов, золы, зольность, кислотность, общее загрязнение и концентрация фактических смол.

Евгений Минин