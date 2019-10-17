Антону Бахаеву продлили домашний арест для ознакомления с 32 томами уголовного дела

Челябинский областной суд рассмотрел материал досудебного производства в отношении бывшего заместителя министра экономического развития Челябинской области Антона Бахаева и оставил его под домашним арестом до 19 января 2020 года. Меру пресечения продлили, чтобы подследственный смог ознакомиться с материалами своего уголовного дела, которое состоит из 32 томов, сообщает пресс-служба суда.

Антон Бахаев обвиняется органами предварительного следствия в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере), ч. 4 ст. 159 (мошенничество) УК РФ. Его задержали вместе с руководителем Агентства международного сотрудничества региона Ольгой Алейниковой летом 2018 года по подозрению в хищении 3,8 млн руб., выделенных на подготовку и проведение Российско-Казахстанского форума, прошедшего в Челябинске в ноябре 2017 года. Господин Бахаев три месяца провел в следственном изоляторе, после чего суд изменил меру пресечения на домашний арест.

Ольга Алейникова находится под подпиской о невыезде. Ее уголовное дело выделено в отдельное производство. Госпоже Алейниковой предъявлено обвинение по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), обвинение в мошенничестве снято.

В январе 2019 года по этому уголовному делу задержали директора рекламного агентства «Элефант» Михаила Смирнова, ранее проходившего свидетелем. В деле появилась ст. 291 УК РФ (дача взятки). Господин Смирнов также находится под домашним арестом и знакомится с материалами уголовного дела.