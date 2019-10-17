Нижегородец ушел на больничный, чтобы похитить более двух тонн рельсов

Сотрудники полиции задержали с поличным нижегородца, который в четвертый раз резал рельсы на железнодорожном перегоне из Навашина в Кулебаки. К моменту задержания мужчина успел погрузить в свой автомобиль 12 метров рельсов. Всего он похитил 45 метров или 2,25 тонны железнодорожного полотна.

Рельсы он сдавал в пункты приема металлолома. По предварительным подсчетам, ему удалось выручить 22,5 тыс. руб. Как рассказал сотрудникам полиции сам задержанный, перегон он приметил еще в августе и решил, что он никому не принадлежит. В октябре нижегородец ушел на больничный, чтобы не отпрашиваться с работы, и купил газовый баллон для резака, чтобы затем похитить рельсы. Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Анастасия Еремина