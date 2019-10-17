В Новосибирской области выросло промышленное производство

Новосибирская область продолжает наращивать объемы сырьевого и промышленного производства, а предприятия оборонно-промышленного комплекса — увеличивать долю выпуска гражданской продукции. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель губернатора Сергей Семка.

По данным чиновника, индекс промышленного производства за девять месяцев 2019 года составил 103% к аналогичному периоду прошлого года. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по основным видам экономической деятельности в промышленности также вырос и составил 501 млрд руб. (107,6%). Основной рост отмечается в сырьевом секторе промышленного производства (добыча угля и прочих полезных ископаемых), а также в обрабатывающем секторе (производство электрического оборудования; текстильных изделий и одежды; готовых металлических изделий; компьютеров, электронных и оптических изделий; кокса и нефтепродуктов, лекарственных средств и материалов и др.).

В Новосибирской области в настоящее время реализуются 10 крупных инвестиционных проектов в сфере АПК, фармацевтической промышленности, логистики и других отраслях. Среди них проекты таких предприятий, как АО «Сибирский антрацит», АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат», АО «Новосибирский завод полупроводниковых приборов с особым конструкторским бюро».

Как отметил заместитель губернатора, выполнение гособоронзаказа предприятиями ОПК ведется в соответствии с заключенными контрактами. «Президентом РФ поставлена задача довести к 2025 году долю гражданской продукции до 30% от общего объема производства ОПК, а к 2030 году — до 50%. К решению этой задачи подключены органы исполнительной власти Новосибирской области», — отметил Сергей Семка. Он рассказал, что на сегодняшний день предприятия уже реализуют перспективные инвестиционные проекты по выпуску гражданской продукции. Например, Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова участвует в выпуске составных частей самолета SSJ-100.

Сергей Семка напомнил, что правительством Новосибирской области реализуются меры поддержки предприятий промышленности, в частности в рамках областной госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности в Новосибирской области» (техническое перевооружение промышленности, господдержка научно-производственных центров, развитие медицинской промышленности). Кроме того, поддержка предусмотрена Государственным фондом развития промышленности Новосибирской области и в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

«Прирост промышленного производства по итогам 2019 года прогнозируется на 4% к уровню прошлого года», — резюмировал заместитель губернатора.