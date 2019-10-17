На реставрацию самарской Фабрики-кухни направят более 1,3 млрд рублей

Федеральное ГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» ищет подрядчика, который отреставрирует Фабрику-кухню завода им. Масленникова. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Стартовая цена контракта составляет свыше 1,3 млрд руб. Прием заявок на конкурс завершится в ноябре. В том же месяце определят подрядчика. Подрядчик должен будет выполнить работы до октября 2021 года.

Здание Фабрики-кухни, памятник эпохи конструктивизма, было построено в 1932 году по проекту архитектора Екатерины Максимовой. Сначала в нем размещался комбинат питания при заводе им. Масленникова, а в 1990-е годы после перехода объекта в частную собственность — торговые ряды. Позже Фабрика-кухня пришла в запустение, и возникла необходимость ее реставрации. В сентябре 2013 года во время рабочего визита в Самару министр культуры РФ Владимир Мединский пообещал властям региона финансовую поддержку в восстановлении объекта. В декабре этого же года здание стало собственностью региона. Позже ему был присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения. В настоящее время объект находится на реконструкции. После проведенных работ в ней откроется филиал Государственной Третьяковской галереи.

Георгий Портнов