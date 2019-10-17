В Краснодаре по рекомендациям мэрии очистили 694 фасада

От «навязчивой рекламы» в Краснодаре уже освободили 694 фасада. Об этом заявила главный архитектор Краснодара Наталья Машталир. По ее словам, в городе идет работа по освобождению фасадов от визуального мусора. «Обязательные технические условия разработаны и выданы по всем объектам, которые уже внесли в план — их больше двух тысяч. Порядка трети технических условий собственники и арендаторы помещений уже выполнили»,- уточнила госпожа Машталир.

Напомним, администрация разработала «дизайн-код», прописывающий рекомендации по приведению фасадов в порядок. Такие рекомендации с начала года получили уже 2078 предпринимателей. По данным мэрии, 577 рекомендации выдано в Центральном округе, 543 в Прикубанском, 558 в Западном и 400 в Карасунском.

Михаил Лукашов