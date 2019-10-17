Зоопарк «Мишутка» закрыт навсегда

Зоопарк «Мишутка» в парке Швейцария закрыт навсегда.

Мэрия не планирует вновь открывать этот зверинец, о чем сообщили в пресс-службе городской администрации.

В мае 2018 года зоозащитники обнаружили в «Мишутке» больных животных, содержавшихся в антисанитарных условиях. Зоопарк закрыли и пытались найти частного инвестора, но этого не получилось.

В настоящее время животные содержатся за счет средств ООО «Парк Приокский». Сообщается, что звери находятся в удовлетворительном состоянии и случае необходимости им оказывают ветеринарную помощь. Однако директор зоопарка «Лимпопо», депутат Думы Нижнего Новгорода Владимир Герасичкин, выражающий готовность приобрести некоторых животных, сказал «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что, например, гималайская медведица сидит в ящике.

Напомним, что в июне 2019 года сотрудники «Мишутки» записали видеообращение к Владимиру Путину, подчеркнув, что зоопарк является членом президентской программы по сохранению и размножению амурского тигра, и что в нем содержатся пятьдесят видов и более пятисот особей животных, в том числе, краснокнижных редких исчезающих видов. По их словам, зоопарк не был включен в концепцию благоустройства парка «Швейцария» к 800-летию Нижнего Новгорода, что и предрешило его судьбу.