«Татнефть» инвестирует 600 млрд рублей в развитие нефтехимического направления

Компания «Татнефть» планирует инвестировать около 600 млрд руб. в развитие нефтехимического направления. Инвестиции были заложены в рамках утвержденного советом директоров ПАО «Татнефть» общего плана нефтехимического профиля, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Наиля Маганова.

По его словам, при этом возможен вариант с увеличением, либо корректировкой утвержденной программы в том случае, если «будут интересные идеи, интересные мысли». Компания, в частности, готова к покупкам новых нефтехимических активов, если «они будут выгодными», уточнил господин Маганов.

"Ъ-Казань"