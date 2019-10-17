В муниципальную собственность Краснодара застройщик передал пять участков для социальных объектов

ООО «Инвестстрой-Н» безвозмездно передал в муниципальную собственность пять участков для строительства социальных объектов в пригородах Краснодара. Общая площадь участков составляет 7,6 га. Это территории в строящемся поселке «Кубанский стан» в Прикубанском округе Краснодара.

Глава города Евгений Первышов отметил, что участки предназначены для строительства двух общеобразовательных школ и трех детских садов. Ничего другого на этом месте возводиться не будет.

Как рассказала представитель ООО «Инвестстрой-Н» Инна Манькова, на территории уже идёт обустройство сетей электроснабжения, в ближайшее время здесь проложат сети газоснабжения, решается вопрос с водоснабжением и водоотведением.

«Кубанский стан» строят вблизи пос. Индустриального, в районе ул. Милютинской. Его территория — 187 га. Сейчас возводится первая очередь коттеджей.

Елена Рыжкова