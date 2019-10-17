В Краснодарском крае группа обнальщиков незаконно провела по счетам 1,5 млрд рублей

Прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело в отношении четверых жителей Курганинского района, обвиняемых в организации незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ), сообщила пресс-служба надзорного ведомства. По версии обвинения, злоумышленники незаконно провели по счетам 1,5 млрд руб., деятельность преступной группы была выявлена управлением ФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным прокуратуры, с июля 2013 года по ноябрь 2014 года четверо местных жителей, фамилии которых не озвучиваются, организовали незаконную схему по кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств. В качестве вознаграждения за незаконное обналичивание средств преступники получили 40 млн руб. За организацию незаконной банковской деятельности законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

Анна Перова, Краснодар