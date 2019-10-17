У семейной пары в Нижнем Новгороде изъяли более 1,5 кг наркотиков

В Нижнем Новгороде арестовали семейную пару, которая распространяла синтетические наркотики в Автозаводском районе города с помощью закладок. Всего у пары изъяли 50 подготовленных к сбыту свертков весом более 1,5 кг. При обыске в их квартире также обнаружили 1 млн руб.

Как сообщает региональное управление МВД, мужчину задержали в одном из садовых товариществ в октябре. Его супруга, узнав об этом, попыталась избавиться от наркотиков, но тоже была задержана. Оба арестованы в рамках дела о покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

Анастасия Еремина