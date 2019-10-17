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В Татарстане в 2019 году штрафы за нарушения антитабачного закона составили 3,7 млн рублей

По итогам девяти месяцев 2019 года специалисты управления Роспотребнадзора по Татарстану оштрафовали нарушителей антитабачного закона на 3,7 млн руб., передает пресс-служба ведомства. Инспекторы привлекли к ответственности 321 человека, в том числе 92 юрлица и 218 должностных лиц.

Всего с начала года в Татарстане были проверены 867 объектов, которые занимаются розничной продажей табачной продукции, и выявлены 355 нарушений антитабачного закона. За несоблюдение ограничений в сфере торговли табачными изделиями специалисты наложили 150 штрафов, за несоблюдение требований к знаку о запрете курения и к оснащению специальных мест для курения привлечены 130 человек.

Помимо того, за отсутствие маркировки на табачной продукции в этом году в Татарстане на 660 тыс. руб. были оштрафованы девять нарушителей, из них 600 тыс. руб. штрафов пришлось на юрлиц. Также в суд были направлены 19 исков о запрете продажи табачной продукции около образовательных учреждений. Девять из них были удовлетворены, оставшиеся находятся на рассмотрении.

"Ъ-Казань"


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