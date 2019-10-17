На стимулирование социального жилищного строительства в Орловской области направят 2,5 млрд рублей

На реализацию госпрограммы «Стимулирование социального жилищного строительства в Орловской области» в 2020-2025 годах планируется направить порядка 2,5 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства региона. Более 1,5 млрд руб. из этой суммы хотят выделить из регионального бюджета, 513 млн руб. — из федерального. Оставшаяся часть будет предоставляться из муниципальных бюджетов, а также из внебюджетных источников. Основная цель программы — помочь жителям Орловской области улучшить жилищные условия.

В рамках четырех подпрограмм за шесть лет более 100 человек могут получить жилье как инвалиды и ветераны или их родственники, 180 — как дети-сироты, ежегодно порядка 100 семей смогут получить ипотечные кредиты на условиях субсидирования, порядка 88 — улучшить свои жилищные условия.

Валерия Розбот