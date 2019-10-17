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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Управлять городом можно будет со смартфона

Нижегородские стартаперы создали интерфейс «Умного города будущего».

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Новая технология, разработанная в стенах Нижегородского инновационного бизнес-инкубатора не имеет аналогов в России.


Она предназначена для управления городской инфраструктурой с помощью смартфона. Например, приложение можно использовать для оплаты проезда в общественном транспорте всего в два клика. Уникальность продукта заключается в простоте его использования. Об этом «КоммерсантЪ ФМ Нижний Новгород» рассказал разработчик Александр Бобров.

Возможности продукта гораздо шире, его можно использовать в кафе, ресторанах и для управления электронными замками. На разработку стартапа ушло около 6 лет. Стоимость работ – коммерческая тайна, однако речь идет о нескольких миллионах рублей. Приложение уже опробовали в одной из маршруток Нижнего Новгорода. Сейчас ведется тестирование в одном из нижегородских кафе.

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