В Новосибирске заведено дело после обнаружения тела десятиклассницы в школе

Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела ученицы в одной из школ Советского района Новосибирска. Об этом сообщил официальный представить областного управления Следственного комитета России Дмитрий Чечулин, не назвав статью, по которой расследуется дело. Следствие выясняет, в каких условиях жила несовершеннолетняя. Оно также назначило судмедэкспертизу, которая установит причину смерти.

Тело ученицы десятого класса средней школы №112 было найдено в женском туалете учреждения около девяти утра 17 октября, рассказали “Ъ” источники в правоохранительных органах. Приехавшие на место врачи провели реанимационные мероприятия, но спасти жизнь девушки не удалось. Предполагаемая причина смерти — суицид. По сведениям “Ъ”, уголовное дело заведено по статье о доведении до самоубийства (ст. 110).

В свою очередь, прокуратура Новосибирской области начала проверку исполнения законодательства об образовании и об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил разобраться в инциденте, направив в школу специальную комиссию.

Константин Воронов