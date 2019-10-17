Губернатор подписал постановление об индексации взносов на капремонт

Правительство Пермского края утвердило размер ежемесячного взноса за капитальный ремонт на следующие три года. Соответствующее постановление подписал губернатор Максим Решетников 15 октября. Как указано в документе, в 2020 году взнос за 1 кв. м общей площади квартиры составит 9 руб. 36 коп., в 2021 году — 9 руб. 73 коп., а в 2022-м — 10 руб. 10 коп.

На сайте фонда капремонта Пермского края сообщается, что индексация необходима, поскольку стоимость строительных материалов ежегодно возрастает.

В Пермском крае действуют льготы на уплату взносов на капитальный ремонт. Компенсация в размере 50% предоставляются собственникам, достигшим возраста 70 лет, инвалидам I и II групп, участникам войн и ветеранам боевых действий. Компенсация в размере 100% предоставляются собственникам, достигшим возраста 80 лет. При этом расчет компенсации производится исходя из размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения.